Plug-in Hybride bis zu einem Netto-Listenpreis von 40.000 € werden mit 6.750 Euro gefördert. In diese Preisklasse fallen Modelle wie: Ford Kuga oder Hyundai IONIQ.

Plug-in Hybride bis zu einem Netto-Listenpreis von 65.000 Euro werden mit 5.625 Euro gefördert. Von diesem Zuschuss profitieren Fahrzeuge wie Audi Q5 oder BMW X3.

Generell müssen alle Plug-in Hybrid Autos unter 50 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren, um den Umweltbonus zu bekommen.

Unter Umständen gibt es 100 Euro Zusatzförderung, falls das Fahrzeug über ein sogenanntes "AVAS-System" verfügt, welches unterhalb von 30 km/h ein künstliches Motorgeräusch erzeugt.

Junge gebrauchte Plug-In Hybride, für die bisher kein vergleichbarer Bonus gezahlt wurde werden mit 3.750 € gefördert. Voraussetzungen sind ein maximales Alter von 12 Monaten und maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho.

Dieselskandal, Fahrverbote in Innenstädten und Tempolimits - nur einige Diskussionspunkte rund um die Mobilität. Plug-In Hybrid Autos können da eine gute Alternative sein, um die Umwelt zu schonen und die Luftqualität zu verbessern. Sie verbrauchen weniger Kraftstoff als herkömmliche Verbrenner und emittieren dadurch weniger. Gerade in der Innenstadt können Hybridfahrzeuge einen erheblichen Beitrag zur Luftverbesserung beitragen, da sie über 50% ihrer Fahrzeit den Verbrennungsmotor auslassen können und kurze Strecken sogar rein elektrisch zurückgelegt werden können.Ein sogenannter „Steckdosenhybrid“, ist ein Fahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Lithium-Ionen-Batterie nicht nur über den Verbrennungsmotor sondern auch extern an einer Ladestation oder über die eigene Steckdose aufgeladen werden kann. Er ist die Vereinigung aus einem Vollhybridantrieb und einem reinen Elektroauto . Das Wort „Plug-in“ steht also für das Einstecken des Ladekabels in die separate Steckdose. Die Batterie eines Plug-In Hybrids verfügt über eine erheblich größere Kapazität, als es bei einem reinen Hybridfahrzeug der Fall ist, sodass längere Strecken rein elektrisch zurückgelegt werden können. Genau wie bei Elektroautos wird auch bei einem Plug-in Modell die elektrische Energie in mechanische Energie umgewandelt, die das Fahrzeug in Bewegung setzt.Elektroautos sind noch vergleichsweise teuer. Bei den Plug- Ins stehenvon Kleinwagen bis SUV zur Verfügung. Wartungskosten, sowie Kraftstoffverbrauch sind geringer, als bei einem konventionellen Verbenner. Ein Hybrid lohnt sich also auf lange Sicht.Benzin- und Elektromotor arbeiten zusammen und sorgen so für eine, die großen Fahrspaß (beispielsweise durch die schnelle Beschleunigung) ermöglicht.kann ein Plug-In Hybrid rein elektrisch zurücklegen. Das schont die Umwelt und die Bewohner, da der Elektromotor so gut wie nicht zu hören ist.Der Benzinmotor eines Plug-In Modells läuft nur, wenn es wirklich nötig ist. Der Fokus liegt darauf, sowie möglich zu fahren. Gerade in Innenstädten und bei "Stopp&Go" Verkehr muss man sich über die Umweltbelastung keine Gedanken machen. Man kann mit grünem Gewissen fahren...Auto.de bietet eine Vielzahl an günstigen Plug-In Hybrid Modellen an. Von Kleinwagen bis Geländewagen ist für jeden etwas dabei. Wir finden