Der Audi Q5 ist als SUV erhältlich.

Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Audi SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Q5, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung, wie eine sanft schaltende Automatik, Allradantrieb, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht lassen die Kaufentscheidung oftmals leicht fallen.

Die vielen Vorteile des Audi Q5

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 143 PS in der Basismotorisierung und 286 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 3,2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 237 km/h. Das der Fahrspaß der Zukunft nicht im Weg stehen muss, erkennt man an den verfügbaren Antrieben wie Hybrid (Elektro/Benzin). Egal ob als Neuwagen oder gepflegter Gebrauchter, auf auto.de stehen eine Vielzahl des Audi Q5 zum Verkauf und das zu besonders günstigen Konditionen.