Audi TT RS Coupé: Allrad-Coupé mit vielen inneren Werten

Audi baut die TT-Sparte um das TT RS Coupé aus, dessen Sechszylinder im TT aus 3,2 Litern Hubraum 360 PS schöpft. Der Motor beschleunigt ihn in 7,5 Sekunden von null auf 100 km/h. Der Vortrieb endet bei einer Spitzengeschwindigkeit von beachtlichen 280 km/h. Die Markteinführung war vor fünfzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von Audi längst bescheinigt. Jetzt kommt beim Audi TT RS Coupé auch noch die satte Leistung dazu.

Was sind die technischen Daten des Audi TT RS Coupé?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der TT mit einem 1,8-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 160 PS an. Maximal leistet er bis zu 360 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den TT in 7,5 beziehungsweise 4,3 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 280 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 226 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 465 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 10,3 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Offeriert das Audi TT RS Coupé viele Extras?

Die Verarbeitung des Audi TT RS Coupé bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Audi zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse im TT sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 290 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 700 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,2 Meter langen Coupés als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,95 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi TT vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Serienmäßig wird der Audi TT mit Frontantrieb angeboten. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Das TT RS Coupé wird aber auch optional mit Quattro-Allrad angeboten.

Nimmt man im Audi TT RS Coupé sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi TT RS Coupé beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi TT RS Coupé ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi TT RS Coupé wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Das Audi TT RS Coupé wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den TT zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.