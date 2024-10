Der Audi A3 Sportback g-tron bringt einen gekonnt vorwärts

Der flinke Audi A3 Sportback g-tron überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Die Baureihe wird seit 2003 gebaut. Derzeit sieht man der A3 Sportback g-tron oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Audi A3 Sportback g-tron auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Ingolstädter andere aktuelle Modelle der Konkurrenz alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,24 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Ingolstädter extrem betont.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der A3 startet mit einem Erdgas-Aggregat. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 61 PS auf 151 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Pferden unter der Motorhaube wünscht. Der angenehm ruhig agierende TDi beschleunigt den Wagen in 9,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 211 km/h schnell. Der Motor hat 200 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 350 Newtonmeter Drehmoment an. Der Audi A3 Sportback g-tron fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 4,1 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 96 g und 99 g pro 100 Kilometer.

Welche Komfortmerkmale hat der Audi A3 Sportback g-tron?

Die Verarbeitung des Audi A3 Sportback g-tron bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Audi zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse im A3 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 350 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.100 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,24 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 2,03 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Audi vor allem als Limousine aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Die Kraft des A3 Sportback g-tron wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi A3 Sportback g-tron?

Die Ausstattung des A3 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi A3 Sportback g-tron ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Audi A3 Sportback g-tron günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi A3 Sportback g-tron zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi A3 Sportback g-tron sichern

Der Audi A3 Sportback g-tron für nur 23.989 €

Unser erstes Angebot des Audi A3 Sportback g-tron hat einen Kaufpreis von 23.989 €. Sie sparen 2.500 € bei einem Listenpreis von 26.489 €. Das sind satte 9 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot des Audi A3 Sportback g-tron für 31.889 €

Unser zweites Angebot des Audi A3 Sportback g-tron können wir für 31.889 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 7.145 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 39.034 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 18 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den A3 mit 257 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 6.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Beim Audi A3 Sportback g-tron bis zu 4.676 € sparen

Aktuell bieten wir den Audi A3 auch für 31.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.676 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.165 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 275 € vor und eine Anzahlung von 6.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Audi A3 Sportback g-tron: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck des Audi A3 Sportback g-tron überwiegt eindeutig. Das quirlige Raumwunder, das auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der niedrige Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.