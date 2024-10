Audi A3 Cabriolet: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A3 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 250 PS schwebt die 2,03 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Baureihe wird seit 2003 gebaut. Ohne Frage: Es ist reichlich Leistung an Bord, die der Motor dem Audi A3 Cabriolet mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Ingolstädter umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den A3 genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Audi mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann das mit Benzin befeuerte Audi A3 Cabriolet mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A3 mit einem 1,2-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 90 PS beziehungsweise bis zu 250 PS. Und mit 12,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,2-Liter-Motor auf Touren und in 6,3 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 148 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 10,8 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Sechszylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Komfortmerkmale hat das Audi A3 Cabriolet?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der A3 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Audi hat neben einer Klimaautomatik, einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung und einem Multifunktionslenkrad auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,2 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 350 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.100 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,03 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi A3 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft des A3 Cabriolet wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Die Premium-Limousine wird aber auch optional mit Quattro-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Bringt Sie ein Audi A3 Cabriolet sicher von A nach B?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi A3 Cabriolet sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi A3 Cabriolet kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Audi A3 Cabriolet fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi A3 Cabriolet auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Audi A3 Cabriolet Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Audi A3 Cabriolet für nur 24.689 €

Wer sich für das Audi A3 Cabriolet entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 24.689 € spart man 3.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 27.789 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 11 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A3: 28.689 €

Unser zweites Angebot des Audi A3 Cabriolet können wir für 28.689 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 29.789 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi A3 Cabriolet bis zu 1.100 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Audi A3 auch für 28.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.589 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi A3 Cabriolet

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Audi A3 Cabriolet genau ins Schwarze treffen.