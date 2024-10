Der Kauf eines Audi RS4 lässt keine Wünsche offen

Der Audi RS4 verfügt als geräumige Limousine über genügend Platz und den markentypischen Komfort des Herstellers. Die elegant-sportliche Dachlinie macht den attraktiven Langstrecken-Cruiser nicht nur zu einem optischen Leckerbissen. Auch der Reisekomfort, die gute Schalldämmung zusammen mit den bequemen Sitzen, machen den Audi RS4 zu einem gesuchten und günstigen Auto. Die optionale Automatik lässt keine Wünsche offen.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Audi RS4 punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Audi RS4.

Der Audi RS4 ist als Cabrio verfügbar. Lernen Sie den Audi RS4 Cabrio kennen. Das innovative, markante Design machen den offen Schönling zu einem eindrucksvollen Hingucker, der aus jedem Blickwinkel nichts an seiner Attraktivität einbüßt. Die Gelungene Form wird durch den leistungsstarken Motor noch komplettiert. Die geballte Power von 579 PS, die unter der Motorhaube ein akustischen Wohlklang erzeugt, führt das Gefährt agil um jede Kurve. Benziner stehen zur Verfügung.

Der Audi RS4 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi RS4 381 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 5-Liter-Maschine 579 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. An konventionellen Antrieben bietet Audi Benziner. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Cabrio wie den Audi RS4 und das zu günstigen Konditionen.