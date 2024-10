Audi RS5 Cabriolet: Der pure Fahrspaß

Im Audi RS5 Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im Audi erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 450 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der Audi RS5 überzeugen. Die Markteinführung war vor neun Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt das Audi RS5 Cabriolet sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Audi viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt das Audi RS5 Cabriolet überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Was sind die technischen Daten des Audi RS5 Cabriolet?

Ein 4,2-Liter-Achtzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 450 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 4,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 430 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 4000 U/min Der TFSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 10,7 Litern. Wer mehr Power will, der muss 10,7 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Ist der Innenraum des Audi RS5 Cabriolet ausgewogen und innovativ?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und LED-Tagfahrlichtern sowie Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 320 Liter Platz. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,86 Tonnen hat das Modell RS5 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Wer will, ordert sich einen Audi RS5 Cabriolet mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi RS5 Cabriolet?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi RS5 Cabriolet beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi RS5 Cabriolet ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi RS5 Cabriolet wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wer sich für das Audi RS5 Cabriolet entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren.

