Der Audi S3 macht klare Ansagen

Die Limousine des Audi S3 ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den S3 zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Der Audi S3 ist als Cabrio verfügbar. Beim Audi S3 Cabrio wird das Fahrgefühl groß geschrieben und der Blick in den Himmel lässt das Gewöhnliche vergessen. Die geschwungene Linien des S3 lassen dem Audi offen wie geschlossen als ungemein attraktives Fahrzeug dastehen, dessen kraftvoller Motor, egal ob als Benziner sowie die sanfte Automatik zu einem gefragten und oft gekauften Favoriten werden lassen.

Der Audi S3 ist mit Allrad zu haben

Je nach Motorisierung (mit Benziner) sind 209 PS in der Basismotorisierung und 310 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 2-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Audi zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den S3 mittlerweile mit modernen Antrieben wie sparsamen Motoren an. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Cabrio wie den Audi S3 und das zu günstigen Konditionen.