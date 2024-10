Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid: kompakt-SUV mit reichlich inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi Q3 Plug-in-Hybrid als Hybrid-Model vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 245 PS schwebt das 2,39 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich über alle Unebenheiten. Die Markteinführung war vor null Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Audi SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Was sind die technischen Daten des Audi Q3 Plug-in-Hybrid?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 245 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 205 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 5000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Auch im Segment der schwergewichtigen SUVs (immerhin wiegt der dicke Audi 2,39 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der Q3 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,9 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt Audi als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Welche Ausstattung besitzt der Audi Q3 Plug-in-Hybrid?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Q3 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Bluetooth-Schnittstelle, Servolenkung bis Sprachsteuerung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 610 Liter - ein ordentlicher Wert. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.610 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für ein SUV wie dem Audi Q3 vollkommen in Ordnung. Der Hybrid-Audi erfreut mit einer Sechs-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Wer will, sucht sich einen Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid aus?

Das SUV bietet viele hilfreiche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der Q3 gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Audi Q3 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Q3 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi Q3 Plug-in-Hybrid

Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid für nur 56.189 €

Wer sich für den Audi Q3 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 56.189 € spart man 8.420 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 64.609 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Q3 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 11.200 €, einer Rate von 478 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi Q3: 51.989 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi Q3 auch für 51.989 € anbieten, statt bisher für 53.989 €. Der Preisnachlass von 2.000 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Q3 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 10.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 521 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi Q3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid bis zu 7.105 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Audi Q3 auch für 47.258 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 7.105 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 54.363 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der Q3 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 399 € vor und eine Anzahlung von 9.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi Q3 Sportback Plug-in-Hybrid

Der Audi Q3 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.