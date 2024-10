Der Audi R8 bleibt keine Antwort schuldig

Als Audi den R8 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2007 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den Audi R8 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Der Audi R8: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der Audi R8 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Der Audi R8 stellt eine sportive Weiterentwicklung dar, die zu einer ernsthaften Konkurrenz entwickeln kann. Das Coupé weiß mit seiner Länge von 4,44 Meter einen gekonnten Auftritt hinzulegen. Er ist breit, niedrig und zeigt damit seine wuchtige Präsenz. Zusammen mit seinem potenten Motor weiß der Audi R8 sich als verführerisches Angebot zu positionieren.

611 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Der Motor schöpft seine Kraft aus 5,2 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. Die Spitze liegt bei 330 km/h. Für den Standardsprint rechnet Audi mit weniger als 4,8 Sekunden. Das Fahrzeug zeigt bei dem zur Verfügung stehenden Drehmoment von 560 Newtonmetern nicht die Spur einer Überforderung. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 14,6 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. 1,94 Tonnen beträgt das Leergewicht des R8. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 100 Liter, bei einer Fahrzeuglänge von 4,44 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Audi R8 sprintet in 4,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Der Audi R8 bringt Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Die schnell arbeitende Sieben-Gang-DoppelkupplungsgetriebeAutomatik arbeitet quasi im Schlaf. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Besonders punktet hier der R8 mit sein Allrad.. ABS sowie ESP sind mit an Bord.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den Audi R8!

Schlagen Sie jetzt zu - auto.de bietet Ihnen den Audi R8 zu unschlagbar günstigen Konditionen an, ganz egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder top gepflegten Gebrauchtwagen. Starten Sie Jetzt!