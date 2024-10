Audi R8 Spyder: Reiner Spaßmacher

Bei Audi wird es spannend, denn jetzt geht das Cabrio Audi R8 Spyder als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 525 PS schwebt Das deutsche Cabrio sportlich-ambitioniert wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Das zweitürige Audi R8 Spyder begeistert sowohl mit offenem als auch geschlossenem Verdeck mit viel Komfort durch die gut gepolsterten Sitze. Die Formsprache des Audi folgt gekonnt dem Design anderer Modelle der Marke und verleiht der Karosse eine sportlich-elegante Erscheinung. Das Cabrio kann Fahrmanöver, schnell oder gediegen, gleichermaßen gut umsetzen. Folglich fördert der Audi R8 Spyder Fahrspaß auf kurzen oder langen sowie kurvenreichen oder geradlinigen Strecken und hält für jeden Fahrertyp die passenden Fahreigenschaften bereit - fast verwindungsfrei.

Wieviel Leistung hat der Audi R8 Spyder?

Ein 5,2-Liter-10zylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 4,2 Liter Hubraum und Achtzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Audi R8 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 430 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 525 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 525 PS. In flinken 4,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 300 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Der Motor hat 430 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 4500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 530 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Welche Ausstattung besitzt der Audi R8 Spyder?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Sprachsteuerung, eine Servolenkung, eine Bluetooth-Schnittstelle un eine Sitzheizung und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 100 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,44 Meter Fahrzeuglänge. Das Gewicht von 1,9 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem Audi R8 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Siebengang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik ausgeliefert. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Nimmt man im Audi R8 Spyder sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi R8 Spyder als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi R8 Spyder?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Audi R8 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den R8 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Audi R8 Spyder. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi R8 Spyder sichern

Der Audi R8 Spyder für nur 222.289 €

Wer sich für den Audi R8 Spyder entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 222.289 € spart man 28.403 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 250.692 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 11 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den R8 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 44.400 €, einer Rate von 2.083 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Cabrio günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Günstiger ist der Audi R8 Spyder nicht zu haben

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim R8 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi R8 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Audi R8 Spyder wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den R8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.