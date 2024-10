Audi RS4 Avant: Premium-Kombi für die Piste

Modelle von Audi fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Audi hat die Optik des RS4 Avant etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit 2008 ist er nun schon auf dem Markt. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der RS4-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Audi RS4 Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Was sind die technischen Daten des Audi RS4 Avant?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der RS4 mit einem 5,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Audi RS4 beim Fahren. Schon mit dem 579 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. In flinken 4,6 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 650 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 1.4 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner.

Welche Ausstattung besitzt der Audi RS4 Avant?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 565 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.660 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,93 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,89 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Nimmt man im Audi RS4 Avant sicher am Straßenverkehr teil?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi RS4 Avant sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den Audi RS4 Avant günstig kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi RS4 Avant interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi RS4 Avant

Der Audi RS4 Avant für nur 66.449 €

Wer sich für den Audi RS4 Avant interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi RS4: 102.649 €

Unser zweites Angebot des Audi RS4 Avant können wir für 102.649 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 18.772 € zum Marktpreis von 121.421 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 15 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den RS4 mit 769 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 20.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Audi RS4 Avant: Angebot Nr. 3 für 82.749 €

Aktuell bieten wir den Audi RS4 auch für 82.749 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 11.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 93.849 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der RS4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Audi RS4 Avant: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Audi RS4 Avant wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.