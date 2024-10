Der Audi RS6 Avant bringt einen gekonnt vorwärts

Kombi ist natürlich nicht gleich Kombi. Lag ihre Entstehung noch in der Aufgabe, so viel Ladung und variabel wie möglich von A nach B zu transportieren, sind mit steigender Popularität und verändertem Einsatz mal mehr oder weniger schmucke Fahrzeuge entstanden, die diese Funktion zugunsten der schönen Form eingeschränkt haben. So kann es passieren, dass manche Kombis kaum mehr Stauraum bieten als anderswo eine Limousine oder ein Crossover-SUV. Es ist Zeit, sich alle aktuell auf dem deutschen Markt angebotenen Kombis mit ihren Laderäumen (nach VDA-Norm bis Oberkante der Rücksitze) anzusehen. Ein Kandidat, der den Anforderungen zweifelsohne gerecht wird, ist der Audi RS6 Avant. Seit 2014 ist er nun schon auf dem Markt. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Audi auch besonders ansprechend sein. Der RS6 erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Wieviel Technik bietet der Audi RS6 Avant?

Ein robuster Motor treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 560 PS beziehungsweise bis zu 605 PS. In flinken 3,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor hat 700 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 9.6 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 9,6 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Audi RS6 Avant?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der RS6 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Navigationssystem, Lenkradheizung bis Zentralverriegelung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Der Audi hat ein Ladevolumen von 565 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.680 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,98 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,09 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Audi RS6 Avant?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi RS6 Avant macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi RS6 Avant?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi RS6 Avant zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für den Audi RS6 Avant: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Audi RS6 Avant für nur 111.189 €

Wer sich für den Audi RS6 Avant entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 111.189 € spart man 4.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 115.589 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den RS6 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 22.200 €, einer Rate von 1.085 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi RS6: 86.789 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi RS6 Avant können wir für 86.789 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 3.400 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 90.189 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi RS6 Avant bis zu 29.628 € sparen

Momentan bieten wir den Audi RS6 auch für 130.258 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 29.628 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 159.886 € liegt. Bei 19 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der RS6 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 982 € vor und eine Anzahlung von 26.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Audi RS6 Avant fahren!

Der Audi RS6 Avant wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.