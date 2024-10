Audi A3 Sportback: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Nicht jeder, der eine Kompakt-Limousine sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Ein Glück, dass die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie dem Audi A3 Sportback auch auf längeren Reißen außerhalb der Stadt bewahrt bleiben. Freilich: Nicht jeder Kompakte bietet den Reisekomfort, mit dem ein großer Wagen vom Band rollt. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie eine anständige Geräuschdämmung und ein ausgewogenes Fahrwerk. Der Audi A3 Sportback könnte genau in dieses Beuteschema fallen, zumal er noch mit Diesel- und Benzinmotor angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert, ohne dabei zum Brüllaffen zu werden. Auch der A3 mit 3,2-Liter TFSI-Motor und S-Tronic-Automatik ist empfehlenswert. Der Benziner leistet bis zu 265 PS und passt ideal zum A3. Die Markteinführung war vor siebzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung unter der Haube, die der Motor dem Audi A3 Sportback mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Ingolstädter umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Ingolstädter genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Audi mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein Sechszylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 175 PS auf 265 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 13,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 148 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 350 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 10,8 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Komfortmerkmale hat der Audi A3 Sportback?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Audi A3 Sportback Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums, der mit 300 Litern Ladevolumen ebenfalls üppig ausgefallen ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 2 Tonnen hat das Modell A3 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Serienmäßig wird der Audi A3 mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Audi A3 Sportback mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Nimmt man im Audi A3 Sportback sicher am Straßenverkehr teil?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi A3 Sportback macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Audi A3 Sportback?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi A3 Sportback interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi A3 Sportback sichern

Der Audi A3 Sportback für nur 25.889 €

Wer sich für den Audi A3 Sportback interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.889 € spart man 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.189 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A3 Sportback: Günstige Alternativen mit 1.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi A3 Sportback können wir für 21.789 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.100 € zum Marktpreis von 22.889 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 5 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi A3 Sportback: Bei uns für lediglich 24.689 € besonders günstig

Dieser Audi A3 Sportback ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.689 €. Man spart beachtliche 3.100 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 11 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Audi A3 Sportback

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Audi A3 Sportback genau ins Schwarze treffen.