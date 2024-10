Warum es sich lohnt einen Audi Q2 zu kaufen

Diese Baureihe des Audi Q2 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2016 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Audi Q2 in folgenden Varianten: Als SUV.

Der auf den ersten Blick als Audi identifizierbare Viertürer wirkt massig, leicht aggressiv und stark. Letzteres stimmt nur bedingt, da bei dem über einen intelligenten Allradantrieb verfügenden SUV in der kleineren von beiden Motorisierungen 190 Benziner-PS mit 1,79 Tonnen Tonnen Lebendgewicht zu kämpfen haben. Die Sprintzeit bis Tempo 100 in rund 10,5 Sekunden ist daher nicht wirklich verwunderlich.

Der Motor wird angetrieben von 190 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor setzt mittels Sieben-Gang-Automatik die agile Allrad-Traktion um. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 228 Stundenkilometern. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 10,5 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Die Maximalleistung steht bei 2000 U/min an, das maximale Drehmoment von 400 Nm sorgt für Drehfreude. Der Verbrauch hält sich mit 6,4 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der Audi Q2 bringt 1,79 Tonnen auf die Waage. 355 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Audi hat eine Länge von 4,19 Meter.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Audi Q2

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Audi Q2. Eine Klimaanlage gehört mit zum Serienumfang. Die Topversion wird ab Werk per Hand geschaltet mit einer manuellen Sechs-Gang Handschaltung. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sieben-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Das SUV wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Frontantrieb gehört beim Audi Q2 auch zum Repertoire. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Audi Q2 alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS

