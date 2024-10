Die Audi A8 Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A8 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 450 PS schwebt die 1,98 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2002 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,19 Metern ist der A8 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi A8 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Wieviel Technik bietet die Audi A8 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A8 mit einem 2,8-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 450 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A8 immerhin schon mit 209 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den A8 in 5,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 238 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 280 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 650 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4000 U/min. Der TFSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 8,3 Litern. Wer mehr Power will, der muss 14,7 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der Audi A8 Limousine?

Fahrtechnisch kann der Ingolstädter sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Audi A8 Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Audi eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 500 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 5,19 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,98 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Audi nicht erhältlich. Ratsam ist es, den Audi A8 Limousine mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was gibt es beim Audi A8 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi A8 Limousine mit ein.

Möchten Sie günstig Audi A8 Limousine fahren?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Audi A8 Limousine

Die Audi A8 Limousine für nur 45.989 €

Unser erstes Angebot der Audi A8 Limousine hat einen Kaufpreis von 45.989 €. Sie sparen 1.800 € bei einem Listenpreis von 47.789 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Unser zweites Angebot der Audi A8 Limousine können wir für 75.989 € anpreisen. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi A8 Limousine: Bei uns für lediglich 91.858 € besonders günstig

Diese Audi A8 Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 91.858 €. Man spart beachtliche 14.681 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 14 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 863 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 18.300 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Audi A8 Limousine sichern!

Die Audi A8 Limousine wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.