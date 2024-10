Audi TTS Roadster: Coupé im eleganten Gewand

Im Audi-Sortiment spielt er die Rolle des Top-Athleten. Für seine Nutzer und Besitzer ist der Audi TT Roadster die Quelle einer gehörigen Portion Fahrspaß. Denn das heimische Coupe schaut nicht nur ziemlich schön aus, sondern fährt sich auch außerordentlich gut. Im Jahr 2006 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von Audi längst bescheinigt. Jetzt kommt beim Audi TTS Roadster auch noch die satte Leistung dazu.

Welche Leistungsdaten liefert der Audi TT Roadster?

Der 3,2-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 360 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 160 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Audi. Und mit 7,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,2-Liter-Motor auf Touren und in 4,3 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 280 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 465 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 10,3 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Welche Ausstattung besitzt der Audi TT Roadster?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Klimaautomatik, Sitzheizung, USB-Anschluss und Sprachsteuerung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Audi TT ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Sport-Audi ist ein klassisches Coupe mit einer Länge von 4,18 Metern. Das bedeutet: Der Kofferraum ist mit 290 Litern nicht wirklich üppig dimensioniert. Den typischen TT-Fahrer wird das nicht stören, denn ein Laderaum-Wunder will der Wagen nun wirklich nicht sein. Das Gewicht von 1,95 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi TT vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Ingolstädter liefert. Standardmäßig wird der Audi TT mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Ingolstädter außerdem mit Quattro-Allrad erhältlich.

Was gibt es beim Audi TTS Roadster in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi TTS Roadster beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi TTS Roadster ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi TTS Roadster wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man ein günstiges Audi TTS Roadster Angebot anfragen?

Auf auto.de das Premium-Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi TT Roadster zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi TT Roadster sichern

Der Audi TT Roadster für nur 53.249 €

Unser erstes Angebot des Audi TT Roadster hat einen Kaufpreis von 53.249 €. Sie sparen 7.475 € bei einem Listenpreis von 60.724 €. Das sind satte 12 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Audi TT Roadster mit 523 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 10.600 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Audi TTS Roadster: Günstige Alternativen mit 1.600 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi TT Roadster können wir für 55.649 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 57.249 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi TTS Roadster bis zu 6.978 € sparen

Im Moment bieten wir den Audi TT auch für 69.349 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.978 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 76.327 € liegt. Bei 9 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter sehr günstig erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der TT entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 773 € vor und eine Anzahlung von 13.800 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi TTS Roadster zu

Ein Familienauto ist der Audi TT Roadster mit Sicherheit nicht, aber wer Sportwagen liebt, reichlich Fahrspaß möchte und das alles zu einem annehmbaren Preis, der hat hier sein Auto gefunden.