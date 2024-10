Audi TT Coupé: Mit Allrad voran in die Zukunft

Mit dem rassigen Audi TT Coupé hat Audi einen besonderen Sportwagen im Modellangebot. Das attraktive, 4,2 Meter lange, und reichhaltig ausgestattete Coupe zieht nicht ohne Grund die Blicke auf sich. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2006 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der schicke Ingolstädter beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem TT auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Was sind die technischen Daten des Audi TT Coupé?

Ein Sechszylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 360 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 160 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Audi. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 7,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 280 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 226 km/h Spitze. Der Motor leistet 250 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 465 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 10,3 Liter Benzin bzw. 10,3 Liter Benzin ein.

Liefert das Audi TT Coupé genügend Funktionalität im Alltag?

Mit Sprachsteuerung, Servolenkung sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung bietet das Audi TT Coupé als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,18 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 290 Litern üppig bemessen. Bis zu 700 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,95 Tonnen hat das Modell TT aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi TT zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird der Audi TT mit Frontantrieb angeboten. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Der Ingolstädter wird aber auch optional mit Quattro-Allrad angeboten.

Nimmt man im Audi TTS Coupé sicher am Straßenverkehr teil?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi TTS Coupé ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Audi TT Coupé fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi TT Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für das Audi TT Coupé: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Audi TT Coupé für nur 38.989 €

Unser erstes Angebot des Audi TT Coupé hat einen Kaufpreis von 38.989 €. Sie sparen 1.500 € bei einem Listenpreis von 40.489 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Audi TTS Coupé: Günstige Alternativen mit 10.340 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi TT Coupé können wir für 66.649 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 10.340 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 76.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 13 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann das TT Coupé für 651 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 13.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Audi TTS Coupé bis zu 12.432 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Audi TT auch für 69.649 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 12.432 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 82.081 € liegt. Bei 15 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der TT entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 668 € vor und eine Anzahlung von 13.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Audi TTS Coupé: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das Audi TT Coupé wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den TT zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.