Audi RS3 Limousine: Auftritt des schicken Ingolstädter

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi RS3 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 400 PS schwebt die 1,8 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Baureihe wird seit 2017 gebaut. Mit der Audi RS3 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der RS3 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder Quattro-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Wieviel Technik bietet die Audi RS3 Limousine?

Ein Fünfzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 400 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Und mit 4,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Audi für den RS3 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,5-Liter-Motor auf Touren und in 4,1 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Der Motor bietet 480 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1700 U/min Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 8.3 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 8,3 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Offeriert die Audi RS3 Limousine viele Extras?

Die Audi RS3 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse im RS3 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 315 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,48 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,8 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik. Eine Handschaltung ist für den Audi nicht erhältlich. Ratsam ist es, den Audi RS3 Limousine mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi RS3 Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi RS3 Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man den Audi RS3 Limousine günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der Audi RS3 Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Audi RS3 Limousine sichern

Die Audi RS3 Limousine für nur 68.549 €

Unser erstes Angebot der Audi RS3 Limousine hat einen Kaufpreis von 68.549 €. Sie sparen 16.200 € bei einem Listenpreis von 84.749 €. Das sind satte 19 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir die Audi RS3 Limousine mit 762 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 13.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot der Audi RS3 Limousine für 58.458 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi RS3 auch für 58.458 € anbieten, statt bisher für 69.856 €. Der Preisnachlass von 11.398 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim RS3 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 11.600 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 551 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi RS3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Audi RS3 Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 10 % sichern

Diese Audi RS3 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 66.489 €. Man spart beachtliche 7.445 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 674 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 13.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi RS3 Limousine

Die Audi RS3 Limousine wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.