Audi S5 Neuwagen: Premium-Coupé mit reichlich inneren Werten

Es gibt viele gute Gründe, die für einen Audi S5 sprechen. Beim Audi S5 Neuwagen ist es die Mischung, die aus ungestümer Kraft und bequemen Interieur alltagstauglichen Langstreckenkomfort bescheren. Die Neuauflage des Sportwagens ist weiterhin als Coupé erhältlich. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2007 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von Audi längst bescheinigt. Jetzt kommt beim Audi S5 Neuwagen auch noch die satte Leistung dazu.

Welche Leistungsdaten liefert der Audi S5 Neuwagen?

Der 4,2-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 333 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 354 PS in der Topmotorisierung. Und mit 4,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 4,2-Liter-Motor auf Touren und in 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor bietet 440 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2900 U/min Audi-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Audi für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 10,8 Litern an.

Wie bequem reist man im Audi S5 Neuwagen?

Der Audi S5 Neuwagen ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 455 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,64 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 830 Liter Stauraum. Das Gewicht von 2,02 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi S5 vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Gilt Safety First auch für den Audi S5 Neuwagen?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi S5 Neuwagen ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie kann man sich ein günstiges Audi S5 Neuwagen Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Audi S5 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den S5 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Audi S5 Neuwagen. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Audi S5 Neuwagen Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi S5 Neuwagen für nur 93.849 €

Unser erstes Angebot des Audi S5 Neuwagen hat einen Kaufpreis von 93.849 €. Sie sparen 1.541 € bei einem Listenpreis von 95.390 €. Das sind satte 2 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Audi S5 Neuwagen mit 1.031 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 18.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Audi S5 Neuwagen: Günstige Alternativen mit 14.166 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi S5 auch für 93.649 € anbieten, statt bisher für 107.815 €. Der Preisnachlass von 14.166 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim S5 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 18.700 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 925 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi S5 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Audi S5 Neuwagen bis zu 12.167 € sparen

Derzeit bieten wir den Audi S5 auch für 78.549 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 12.167 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 90.716 € liegt. Bei 13 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der S5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 770 € vor und eine Anzahlung von 15.700 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi S5 Neuwagen zu

Unterm Strich ist der Audi S5 Neuwagen ein interessantes Nischenfahrzeug. Es vereint ein ungewöhnlich schönes Design mit sportlichen Fahrleistungen und einem guten Schuss Alltagstauglichkeit. Vor allem seine Karosserie gibt ihm Charakter. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern umfasst das Angebot sportlicher Fahrzeuge von Audi im Coupé-Segmenteinen eigenständigen Sportwagen.