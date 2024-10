Audi S5 Cabriolet: Allrad-Coupé mit vielen inneren Werten

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: Audi ist mit dem Audi S5 Cabriolet ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Die Markteinführung war vor vierzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Front wird von einem markanten Singleframe-Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das Audi S5 Cabriolet ein neues Kapitel in der AUDI-Formensprache auf: Der Singleframe-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Was sind die technischen Daten des Audi S5 Cabriolet?

Der 4,2-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Audi S5 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 333 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 354 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 354 PS. Und mit 4,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 4,2-Liter-Motor auf Touren und in 4,9 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor bietet 440 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2900 U/min Die guten Fahrleistungen korrespondieren nicht zwangsläufig mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 8.1 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 10,8 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Welche Ausstattung besitzt das Audi S5 Cabriolet?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der S5 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 455 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,64 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 830 Liter Stauraum. Das Gewicht von 2,02 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi S5 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Audi S5 Cabriolet?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi S5 Cabriolet sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Audi S5 Cabriolet fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi S5 Cabriolet interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für das Audi S5 Cabriolet sichern

Das Audi S5 Cabriolet für nur 51.489 €

Unser erstes Angebot des Audi S5 Cabriolet hat einen Kaufpreis von 51.489 €. Sie sparen 2.000 € bei einem Listenpreis von 53.489 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Audi S5: 50.989 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi S5 auch für 50.989 € anbieten, statt bisher für 53.189 €. Der Preisnachlass von 2.200 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim S5 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi S5 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Audi S5 Cabriolet: Bei uns für lediglich 54.549 € besonders günstig

Dieses Audi S5 Cabriolet ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 54.549 €. Man spart beachtliche 2.700 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist das Audi S5 Cabriolet nicht zu haben

Ein Familienauto ist das Audi S5 Cabriolet mit Sicherheit nicht, aber wer Sportwagen liebt, reichlich Fahrspaß möchte und das alles zu einem annehmbaren Preis, der hat hier sein Auto gefunden.