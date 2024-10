Im Audi Q5 Hybrid: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi Q5 als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 272 PS schwebt der 1,9 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2008 ist er nun schon auf dem Markt. Mit dem Audi Q5 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der Audi natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Hybrid-Motos sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Kann der teilelektrische Audi Q5 Hybrid mit Leistung beeindrucken?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das SUV-Modell bietet bis zu 272 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi Q5 immerhin schon mit 143 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 11,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 234 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Ingolstädter aber immerhin schon 190 km/h. Hinzu kommen mindestens 320 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1400 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 580 Newtonmeter haben. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 6,9 Litern auf 100 Kilometer.

Ist der Innenraum des Audi Q5 Hybrid ausgewogen und innovativ?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine 3-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Start/Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse im Q5 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 540 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.560 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,63 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Audi Q5 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,88 Tonnen auf die Waage. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Standardmäßig wird der Audi Q5 mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Ingolstädter außerdem mit Quattro-Allrad erhältlich.

Bringt Sie ein Audi Q5 Hybrid sicher von A nach B?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Audi Q5 Hybrid sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie günstig Audi Q5 Hybrid fahren?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi Q5 Hybrid

Der Audi Q5 Hybrid für nur 49.589 €

Unser erstes Angebot des Audi Q5 Hybrid hat einen Kaufpreis von 49.589 €. Sie sparen 2.000 € bei einem Listenpreis von 51.589 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Audi Q5 Hybrid: Günstige Alternativen mit 10.347 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi Q5 Hybrid können wir für 72.458 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 10.347 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 82.805 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 12 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Q5 Hybrid für 628 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 14.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Audi Q5 Hybrid bis zu 10.480 € sparen

Dieser Audi Q5 Hybrid ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 72.458 €. Man spart beachtliche 10.480 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 627 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 14.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Audi Q5 Hybrid nicht zu haben

Der Audi Q5 Hybrid wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Q5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.