Diese Baureihe des Audi TT hatte ihre Markteinführung im Jahr 2006 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Audi TT kann als Cabrio und Coupé geordert werden.

Es sind schnelle Autos, die aber auch durchaus zum Cruisen gedacht sind - was in einem Cabrio noch besser funktionieren kann als in einem geschlossenen Coupé. Der Audi TT gehört also zu jenen Cabriolets, die sich nach einem sommerlichen Regenschauer während der Durchfahrt eines Autobahn-Parkplatzes problemlos und schnell den Blick gen Himmel freilegen. Wenn das Dach dann anschließend komplett unter dem Deckel verschwunden ist und der Fahrtwind hereinzischt, oder wenn man gelassen über die Boulevard bummelt und warme Sommerluft genießt, dann ist das Autofahren pur.

Mit einem Audi TT zu fahren bedeutet in Schönheit zu fahren und von einem gewissen Etwas umgeben zu sein, dass so mancher schnöden Fahrmaschine abgeht. Das Coupé von Audi legt hinsichtlich Optik, Fahrvergnügen und Ausstattungsvielfalt einiges für seine Interessenten bereit - und noch einiges drauf.

400 PS stehen bereit für den Fahrer. Mit dem 3,2-Liter-Benziner zeigt sich der TT deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Bei 280 km/h endet der Vortrieb. Weniger als 7,7 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (480 Nm ab 2500/min) bringt der Audi TT die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Bei 10,4 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. 1,95 Tonnen beträgt das Leergewicht des TT. Der TT ist 4,2 Meter lang. 250 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 712 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Der Audi TT ist mit Frontantrieb oder Allrad zu haben

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Audi TT. Es gehören unter anderem Navigationssystem, Servolenkung, Sprachsteuerung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer zum Serienumfang. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Durch die präzise Sechs-Gang-Automatik hängt der Audi gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und wenn auf einem Audi TT Allrad draufsteht, ist dort im Allgemeinen feinste Allrad-Technik installiert. Der Audi TT verfügt über ein Frontantrieb. ABS, ESP und Seitenairbag sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

