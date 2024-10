Das Audi A5 Cabriolet bringt einen gekonnt vorwärts

Ein elegantes, leistungsstarkes und zeitlos schönes Coupé erscheint vor dem geistigen Auge. Einen Audi A5 kauft man nicht für den täglichen Transport von A nach B, auch wenn das Coupé alltägliche Aufgaben mit Bravour besteht. Auch ein Unternehmen wie AUDI muss sich den Zwängen der Märkte unterwerfen. Dennoch wird mit dem Audi A5 Cabriolet bewiesen, das der Autobauer im Heute angekommen ist. Im Jahr 2007 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der schicke Ingolstädter beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem A5 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Hat das Audi A5 Cabriolet Fahrleistungen wie ein Sportwagen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A5 mit einem 1,8-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 354 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A5 immerhin schon mit 160 PS an den Start. Die 8,4 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem A5 nur 5,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 250 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1250 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 500 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 12,1 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Achtzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Offeriert das Audi A5 Cabriolet viele Extras?

Mit USB-Anschluss, Navigationssystem sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung bietet das Audi A5 Cabriolet als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Mit 4,63 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 455 Litern üppig bemessen. Bis zu 830 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 2,02 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi A5 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Gegen Aufpreis gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik. Die Kraft des A5 Cabriolet wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Aber wer will, kauft sich einen Audi A5 Cabriolet mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Audi A5 Cabriolet?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi A5 Cabriolet sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Audi A5 Cabriolet fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi A5 Cabriolet interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt Audi A5 Cabriolet Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Audi A5 Cabriolet für nur 37.989 €

Wer sich für das Audi A5 Cabriolet interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 37.989 € spart man 1.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 39.589 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A5 Cabriolet: Günstige Alternativen mit 3.800 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi A5 auch für 39.189 € anbieten, statt bisher für 42.989 €. Der Preisnachlass von 3.800 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim A5 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi A5 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Audi A5 Cabriolet bis zu 3.600 € sparen

Dieses Audi A5 Cabriolet ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 38.189 €. Man spart beachtliche 3.600 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 9 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi A5 Cabriolet

Unterm Strich ist das Audi A5 Cabriolet ein interessantes Nischenfahrzeug. Es vereint ein ungewöhnlich schönes Design mit sportlichen Fahrleistungen und einem guten Schuss Alltagstauglichkeit. Vor allem seine Karosserie gibt ihm Charakter. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern umfasst das Angebot sportlicher Fahrzeuge von Audi im Coupé-Segmenteinen eigenständigen Sportwagen.