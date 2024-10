Der Audi A5 bleibt keine Antwort schuldig

Audi bringt 2007 die neue Generation seines beliebten A5 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Auf auto.de finden Sie den Audi A5 in folgenden Varianten: Als Cabrio, Coupé oder auch als Kombi. Der Kombi wirkt von der Seite dynamisch und mag sich aber vom aktuellen Erscheinungsbild seiner Wettbewerber durchaus abzuheben. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht des Audi A5 schon mehr Ehrgeiz.

Jedem A5 Coupé wohnt von der ersten Zeichnung an auch schon das Cabriolet inne. Die Änderungen an der bullig-breiten Karosserie und den großen Rädern mit Mischbereifung beschränken sich also aufs Dach und auf Dinge, die unter der sportlichen Haut im Verborgenen für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgen. Das Mehrgewicht neuer und schwerer Ausstattung konnten die Karosseriebauer mit Leichtbaumaßnahmen ausgleichen.

Mögen auch die SUV die Bestseller sein: Ein Audi A5 ist ein Fahrzeug mit Herzblut. Die typische Silhouette ist sofort erkennbar. Die Leistung ist auf 354 PS angehoben und begeistert in jeder Lebenslage. Beim Tritt auf das rechte Pedal schnellt die Drehzahl nach einem winzigen, kaum spürbaren Sekunden-Bruchteil auf knapp 3500 Touren. Ab dort schießt der der A5 nach vorne und malträtiert die Magennerven, wie man es eigentlich nur noch Sportwagen der Luxusklasse zutraut. Ein kräftiges Drehmoment von 620 Newtonmetern treibt das Coupé mit Leichtigkeit voran. Das alles passiert unter sehr präsentem, mittelfrequentem Röhren. Genauso problemlos wandelt sich der Audi zum Gran Turismo, wenn der Fahrer es auf Langstrecke eher gelassen angehen möchte.

Angenehm arbeitet der 354 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. In dieser Variante ist der Audi mit einem 286 PS starken 4,2-Liter-Achtzylinder-Benziner verfügbar. 250 km/h sind maximal drin. Der Acht-Zylinder leistet mit 4,2 Litern Hubraum und 354 PS und 620 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 10,2 Sekunden. Der Hersteller bietet 620 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 3500 Umdrehungen pro Minute (U/min). Der Verbrauch hält sich mit 12,1 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der A5 wiegt 2,02 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 320 Liter fassenden Gepäckabteil.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Audi A5

Diese Version des Audi A5 verfügt über Navigationssystem, Servolenkung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Das Schalten übernimmt die Sechs-Gang-DoppelkupplungsgetriebeAutomatik. Gekoppelt ist der Motor mit einem einem Allradsystem, wenn der Kunde es wünscht. Der Audi A5 verfügt über ein Frontantrieb. ABS, ESP und Seitenairbag sind beim Audi A5 vorhanden.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Audi A5 steht schon bereit!

Finden Sie aus einer erstklassigen Auswahl an Fahrzeugen Ihr neues Traumauto den Audi A5.