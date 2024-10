Audi A6 Avant

Großraumlimousinen und Van? So gut wie weg. Cabrio? Eine aussterbende Art, und selbst Kleinwagen fallen in letzter Zeit immer öfter dem Rotstift zum Opfer. Nur eine Fahrzeuggattung widersteht allen Veränderungen und Verwerfungen, trotzt sogar dem allgegenwärtigen Trend zum SUV: Ein Kombi wie der Audi A6 Avant genießt ungebrochen Erfolg und Sympathie, zumindest auf dem deutschen Fahrzeugmarkt. Er ist praktisch und variabel zu nutzen, macht nicht selten eine bessere Figur als die entsprechende Limousine und ist in Sachen Geräumigkeit, Verbrauch und Effizienz einem SUV ohnehin überlegen. Autobauer, die in Europa eine Rolle spielen (wollen), kommen an den vielseitigen Lastenträgern nicht vorbei. Seit 1998 ist er nun schon auf dem Markt. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der A6-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Audi A6 Avant richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Was sind die technischen Daten des Audi A6 Avant?

Der 4,2-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Audi A6 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 125 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 299 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 180 PS. Er sprintet in 10,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 201 km/h möglich. Der Motor bietet 195 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Die Antriebe - sowohl Diesel als auch Benziner - sind echte Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleiben der Selbstzünder aber auch der Benziner stets genügsam.. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 9,7 Liter Diesel beim Selbstzünder und 13,4 Liter beim Benziner.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Audi A6 Avant?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 455 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.590 Liter werden. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Audi A6 vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Zusätzlich gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-S-Tronic-Automatik. Der Audi A6 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Der A6 Avant wird aber auch optional mit Quattro-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi A6 Avant?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi A6 Avant als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Audi A6 Avant?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt Audi A6 Avant Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi A6 Avant für nur 35.589 €

Wer sich für den Audi A6 Avant interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 35.589 € spart man 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 36.089 € liegt. Das ist ein Rabatt von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A6 Avant: Günstige Alternativen mit 2.000 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi A6 Avant können wir für 39.289 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 2.000 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 41.289 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 5 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi A6 Avant bis zu 2.600 € sparen

Dieser Audi A6 Avant ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 51.089 €. Man spart beachtliche 2.600 € zum herkömmlichen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 529 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 10.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Audi A6 Avant nicht zu haben

Der Audi A6 Avant wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.