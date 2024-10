Der Audi A6 macht die Kaufentscheidung leicht

Der Audi A6 gehört, neben dem Kombi, zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den Audi A6 zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Der Avant des Audi A6 ist ein Sinnbild für Raum, Komfort und Fahrsicherheit auf höchstem Niveau. Das Raumwunder von Audi punktet nicht nur mit seinem sparsamen Motor, sondern auch mit einer ansprechenden Verarbeitung auf hohem Niveau, dank der ausgewählten Materialen mit angenehmer Haptik. Der Audi A6 Kombi überzeugt rundum als perfekter Allround für die ganze Familie und ist stets ein zuverlässiger Begleiter, egal ob im Stadtverkehr oder auf Langstrecken.

Der Audi A6 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi A6 110 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 5,2-Liter-Maschine 450 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Mittlerweile sind selbst für den A6 moderne Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Bei auto.de finden Sie ihren passenden A6, ganz gleich ob als Neuwagen oder hochwertigen Gebrauchten.