Audi S3 Limousine: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi S3 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 265 PS schwebt die 2 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2006 ist er nun schon auf dem Markt. Die Audi S3 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Audi eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die Audi S3 Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 265 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 5,7 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 350 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2500 U/min Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Audi für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 9,1 Litern an.

Liefert die Audi S3 Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie ein USB-Anschluss, eine Servolenkung, eine Bluetooth-Schnittstelle un eine Klimaautomatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Für das Gepäck gibt es 370 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.100 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der S3 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Was gibt es beim Audi S3 Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Umso größer trumpft der Ingolstädter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa Seitenairbags, ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Audi S3 Limousine mit ein.

Wo kann man den Audi S3 Limousine günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi S3 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die Audi S3 Limousine sichern

Die Audi S3 Limousine für nur 33.489 €

Wer sich für die Audi S3 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 33.489 € spart man 200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 33.689 € liegt. Das ist ein Rabatt von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi S3: 47.089 €

Unser zweites Angebot der Audi S3 Limousine können wir für 47.089 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 48.889 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den S3 mit 436 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Diese Audi S3 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 42.458 €. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 394 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.400 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die Audi S3 Limousine nicht zu haben

Die Audi S3 Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.