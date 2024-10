Der Audi e-tron GT bringt einen gekonnt vorwärts

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Audi e-tron GT ausgewogenen Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Der Siegeszug des Audi e-tron GT beginnt im Jahr 2021. Derzeit sieht man die deutsche Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Audi e-tron GT auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Ingolstädter andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,99 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Ingolstädter extrem betont.

Wieviel Technik bietet der Audi e-tron GT?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der e-tron mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Audi e-tron beim Fahren. Schon mit dem 598 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den e-tron in 3,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Der Motor leistet 830 Newtonmeter Drehmoment. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-tron GT wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi e-tron GT?

Ab Werk besitzen die e-tron-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik. Mit 4,99 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Akkus unter dem Wagenboden mit 660 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.660 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 2,86 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi e-tron vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Ratsam ist es, den Audi e-tron GT mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi e-tron GT aus?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Audi auf Innovation und spendiert dem e-tron zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi e-tron GT macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Audi e-tron GT fahren?

Auf auto.de die Premium-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi e-tron GT zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Audi e-tron GT günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi e-tron GT für nur 65.189 €

Wer sich für den Audi e-tron GT entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 65.189 € spart man 3.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 68.789 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Audi e-tron GT für 92.449 €

Unser zweites Angebot des Audi e-tron GT können wir für 92.449 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.100 € zum Marktpreis von 93.549 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 1 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi e-tron GT bis zu 4.500 € sparen

Im Moment bieten wir den Audi e-tron auch für 89.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 94.449 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der e-tron entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 909 € vor und eine Anzahlung von 17.900 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Audi e-tron GT: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck des Audi e-tron GT überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.