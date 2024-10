Im Audi e-tron S Sportback geht es um komfortables Reisen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Audi e-tron S Sportback viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim Audi e-tron S Sportback das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der e-tron ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Audi durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Audi e-tron, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Audi, ist eine Baureihe, die sich seit einem Jahr auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2020 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor einem Jahr war der e-tron ohne Frage ein Trendsetter im Segment der SUVs. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Audi SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Audi e-tron S Sportback, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Welche Leistungsdaten liefert der Audi e-tron S Sportback?

Ein fast lautloser Elektro-Motor treibt den Ingolstädter an. Das SUV-Modell bietet bis zu 503 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi e-tron immerhin schon mit 313 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den e-tron in 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Die Spitze liegt mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 190 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 540 Newtonmeter in der Drehmomentspitze Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 973 Newtonmeter haben. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-tron S Sportback wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie bequem reist man im Audi e-tron S Sportback?

Mit Sitzheizung, Zentralverriegelung sowie Bluetooth-Schnittstelle bietet der Audi e-tron S Sportback zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Audi hat ein Ladevolumen von 660 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.660 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,9 Metern. Das Gewicht von 2,45 Tonnen geht für ein SUV wie dem Audi e-tron vollkommen in Ordnung. In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Ratsam ist es, den Audi e-tron S Sportback mit Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Bringt Sie ein Audi e-tron S Sportback sicher von A nach B?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Audi auf Innovation und spendiert dem e-tron zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Seitenairbags, ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi e-tron S Sportback sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi e-tron S Sportback kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Audi e-tron S Sportback fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi e-tron S Sportback interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Audi e-tron S Sportback sichern

Der Audi e-tron S Sportback für nur 63.949 €

Unser erstes Angebot des Audi e-tron S Sportback hat einen Kaufpreis von 63.949 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 64.249 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Audi e-tron S Sportback mit 643 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 12.700 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot des Audi e-tron S Sportback für 70.149 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi e-tron auch für 70.149 € anbieten, statt bisher für 70.749 €. Der Rabatt von 600 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim e-tron kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi e-tron zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Audi e-tron S Sportback: Angebot Nr. 3 für 43.149 €

Dieser Audi e-tron S Sportback ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 43.149 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die Audi e-tron S Sportback sichern!

Der Audi e-tron S Sportback wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den e-tron zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.