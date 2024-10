Der Kauf eines Audi S5 lässt keine Wünsche offen

Viel Platz und ein ansprechendes, dynamisches Auftreten - das ist der Audi S5 Kombi. Auch Fahrkomfort und Sicherheit werden beim Kombi mindestens so groß geschrieben wie der Stauraum, den der S5 anzubieten hat, ganz gleich ob für die Insassen oder das Gepäck im Kofferraum. Die Verarbeitung ist auf überzeugenden Niveau und die genutzten Material zeugen von guter Qualität. Die Motoren überzeugen durch Leistung und Laufruhe und machen auch längere Strecken zu einer angenehmen Fahrt. Das die gut arbeitende Automatik daran ihren Teil trägt, muss schon fast nicht mehr erwähnt werden.

Der Audi S5 mag als Kombi am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Coupés wie der Audi S5 ziehen wegen ihrer eleganten Formensprache alle Blicke auf sich und sorgen wegen ihren sportlichen Fahrleistungen zusätzlich für Freude hinterm Steuer. Die gute Fahrwerksabstimmung und ein kraftvoller Motor ermöglichen fahrtechnische Spitzenwerte. Mit diesem automobilen Beau lässt es sich angenehm cruisen, aber auch flotte Kurvenfahrten werden mit dem S5 zum Erlebnis. Egal ob ein Benziner, ein Audi S5 ist immer eine gute Entscheidung.

Der Audi S5 ist als Cabrio erhältlich. Lernen Sie den Audi S5 Cabrio kennen. Das innovative, markante Design machen den offen Schönling zu einem eindrucksvollen Hingucker, der aus jedem Blickwinkel nichts an seiner Attraktivität einbüßt. Die Gelungene Form wird durch den leistungsstarken Motor noch komplettiert. Die geballte Power von 354 PS, die unter der Motorhaube ein akustischen Wohlklang erzeugt, führt das Gefährt agil um jede Kurve. Benziner stehen zur Verfügung.

Audi S5: 354 PS in der Topmotorisierung

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Audi S5 333 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 4,2-Liter-Maschine 354 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Vom klassischen Benziner ist auf dem Automobilmarkt alles vertreten. Egal ob als Neuwagen oder hochwertiger Gebrauchter, bei auto.de findet sich eine große Auswahl.