Audi S5 Sportback

Modelle von Audi fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Audi hat die Optik des S5 Sportback etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Für das agile Vorankommen war der Audi S5 Sportback immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Audi S5 Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 980 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Wieviel Leistung hat der Audi S5 Sportback?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 333 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Die 5,4 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem S5 nur 5,4 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Drehmoment wird reichlich geboten: 440 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2900 U/min. Audi-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Audi für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 9,4 Litern an.

Liefert der Audi S5 Sportback genügend Funktionalität im Alltag?

Der Audi S5 Sportback ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,71 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 480 Litern üppig bemessen. Bis zu 980 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Audi S5 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Ratsam ist es, den Audi S5 Sportback mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Bringt Sie ein Audi S5 Sportback sicher von A nach B?

Die Ausstattung des S5 im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi S5 Sportback sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Audi S5 Sportback?

Auf auto.de den Audi S5 Sportback als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi S5 Sportback zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Audi S5 Sportback günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi S5 Sportback für nur 51.289 €

Unser erstes Angebot des Audi S5 Sportback hat einen Kaufpreis von 51.289 €. Sie sparen 2.500 € bei einem Listenpreis von 53.789 €. Das sind satte 5 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Audi S5 Sportback für 70.349 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi S5 Sportback können wir für 70.349 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann den S5 Sportback für 784 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 14.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Audi S5 Sportback bis zu 500 € sparen

Momentan bieten wir den Audi S5 auch für 51.349 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.849 € liegt. Bei 1 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der S5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Audi S5 Sportback

Der Audi S5 Sportback wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.