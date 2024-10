Audi A8 Plug-in-Hybrid: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A8 als Hybrid an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 449 PS schwebt die 1,98 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor null Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 5,19 Metern ist der A8 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Audi besonders flach geformt. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi A8 Plug-in-Hybrid mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Audi-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Ist der Audi A8 Plug-in-Hybrid so sparsam wie ein Diesel?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 449 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. In flinken 4,9 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Der Motor leistet 700 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1370 U/min Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll. Bei gemäßigter Fahrweise ergibt sich ein Benzinverbrauch von 2,2 Litern auf 100 Kilometer.

Wie komfortabel ist man im Audi A8 Plug-in-Hybrid unterwegs?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Sitzheizung sowie Sprachsteuerung und LED-Tagfahrlichtern sowie Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Für das Gepäck gibt es 500 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,98 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-Automatik ausgeliefert. Wer will, sucht sich einen Audi A8 Plug-in-Hybrid mit Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den Audi A8 Plug-in-Hybrid?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Audi A8 Plug-in-Hybrid sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Audi A8 Plug-in-Hybrid?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Audi A8 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den A8 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Audi A8 Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt Audi A8 Plug-in-Hybrid Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi A8 Plug-in-Hybrid für nur 102.058 €

Wer sich für den Audi A8 Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 102.058 € spart man 17.869 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 119.927 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 15 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den A8 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 20.400 €, einer Rate von 946 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A8: 99.058 €

Unser zweites Angebot des Audi A8 Plug-in-Hybrid können wir für 99.058 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 15.553 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 114.611 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 14 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den A8 mit 933 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 19.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Audi A8 Plug-in-Hybrid: Angebot Nr. 3 für 61.489 €

Derzeit bieten wir den Audi A8 auch für 61.489 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 63.889 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A8 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Audi A8 Plug-in-Hybrid fahren!

Der Audi A8 Plug-in-Hybrid wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.