Audi A4 Allroad quattro: Mittelklasse-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Audi A4 Allroad quattro viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor einundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,6 Metern ist der A4 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Audi besonders flach geformt. Audi sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Audi A4 Allroad quattro mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das markant geformte Heck sorgt für sportliches Flair.

Macht der Audi A4 Allroad quattro mit Benzinmotor eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A4 mit einem 1,6-Liter-Motor. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 155 PS auf 256 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 12,6 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 148 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1400 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 450 Newtonmeter haben. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 11,3 Liter Benzin bzw. 11,3 Liter Benzin ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi A4 Allroad quattro?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Navigationssystem, Lenkradheizung, USB-Anschluss, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung und Servolenkung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 445 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,6 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 833 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Audi A4 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der Audi A4 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Fünf-Stufen-S-Tronic-Automatik. Standardmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Aber wer will, kauft sich einen Audi A4 Allroad quattro mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Audi A4 Allroad quattro?

Seitenairbags, ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi A4 Allroad quattro sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi A4 Allroad quattro kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Audi A4 Allroad quattro günstig kaufen?

Auf auto.de die deutsche Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi A4 Allroad quattro zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Audi A4 Allroad quattro: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Audi A4 Allroad quattro für nur 35.949 €

Unser erstes Angebot des Audi A4 Allroad quattro hat einen Kaufpreis von 35.949 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Unser zweites Angebot des Audi A4 Allroad quattro können wir für 35.949 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi A4 Allroad quattro zu

Der positive Eindruck des Audi A4 Allroad quattro überwiegt eindeutig. Die Mittelklasse-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.