Der Audi RS7 Sportback bringt einen gekonnt vorwärts

Modelle von Audi fallen nicht selten etwas aus dem Format und zeichnen sich vor allem durch das für ihre Fahrzeugklasse der Kombis typische, großzügige Platzangebot aus. Audi hat die Optik des RS7 Sportback etwas verfeinert, Front und Heck sind sehr gelungen gestaltet. Seit 2014 ist er nun schon auf dem Markt. Bei Audi sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der Audi RS7 Sportback ist durch und durch ein Audi, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 535 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.390 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Wieviel Leistung hat der Audi RS7 Sportback?

Der 4,0-Liter-Achtzylinder steuert genügend Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 560 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 605 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 3,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 700 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Wie bequem reist man im Audi RS7 Sportback?

Die Verarbeitung des Audi RS7 Sportback bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Audi zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 5,01 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 535 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.390 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,91 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Audi RS7 vollkommen in Ordnung. Die Ausstattung erfreut mit einer Acht-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Ratsam ist es, den Audi RS7 Sportback mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Nimmt man im Audi RS7 Sportback sicher am Straßenverkehr teil?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi RS7 Sportback ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Audi RS7 Sportback fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi RS7 Sportback interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Audi RS7 Sportback günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi RS7 Sportback für nur 137.358 €

Wer sich für den Audi RS7 Sportback entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 137.358 € spart man 32.971 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 170.329 € liegt. Das ist ein Rabatt von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den RS7 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 27.400 €, einer Rate von 1.268 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi RS7: 137.358 €

Unser zweites Angebot des Audi RS7 Sportback können wir für 137.358 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 25.283 € zum Marktpreis von 162.641 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 16 %. Ein Leasing für den Audi ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den RS7 mit 1.330 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 27.400 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Audi RS7 Sportback: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 20 % sichern

Im Moment bieten wir den Audi RS7 auch für 137.358 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 33.764 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 171.122 € liegt. Bei 20 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Kombi wie der RS7 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.261 € vor und eine Anzahlung von 27.400 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Audi RS7 Sportback

Der Audi RS7 Sportback wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS7 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.