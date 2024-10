Audi A1 citycarver: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Audi A1 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 185 PS schwebt die 1,74 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Mit dem Audi A1 citycarver entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der A1 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Sieben-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Macht der Audi A1 citycarver mit Benzinmotor eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A1 mit einem 1,2-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 86 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 185 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 227 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 180 km/h möglich. Der Motor leistet 160 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 320 Newtonmeter Drehmoment an. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 4,7 und 5,9 Liter Benzin.

Offeriert der Audi A1 citycarver viele Extras?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der A1 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr akute Lenkeinschläge wegsteckt. Der Audi hat neben einer Sprachsteuerung, einem USB-Anschluss und einer Sitzheizung auch noch vieles mehr an Bord. Mit 3,95 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 270 Litern üppig bemessen. Bis zu 920 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,74 Tonnen hat das Modell A1 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Sieben-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Serienmäßig wird der Audi A1 nur mit Frontantrieb angeboten.

Was gibt es beim Audi A1 citycarver in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi A1 citycarver sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi A1 citycarver kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Audi A1 citycarver günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi A1 citycarver auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Audi A1 citycarver Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Audi A1 citycarver für nur 25.689 €

Wer sich für den Audi A1 citycarver interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.689 € spart man 1.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 27.389 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 6 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A1: 21.289 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi A1 auch für 21.289 € anbieten, statt bisher für 22.089 €. Der Preisnachlass von 800 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim A1 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi A1 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Schnell Rabatte für die Audi A1 citycarver sichern!

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der positive Eindruck des Audi A1 citycarver überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.