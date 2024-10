Volkswagen Golf Cabrio: Jetzt bei auto.de erhältlich

Als Volkswagen den Golf Cabrio vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2011 erstmals die Bühne betrat. Der Volkswagen Golf Cabrio ist erhältlich als Cabrio.

Jedem Golf wohnt von der ersten Zeichnung an auch schon das Cabriolet inne. Die Änderungen an der bullig-breiten Karosserie und den großen Rädern mit Mischbereifung beschränken sich also aufs Dach und auf Dinge, die unter der sportlichen Haut im Verborgenen für mehr Steifigkeit und einen besseren Überrollschutz sorgen. Das Mehrgewicht neuer und schwerer Ausstattung konnten die Karosseriebauer mit Leichtbaumaßnahmen ausgleichen.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 105 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 265 PS Leistung drin. In dieser Variante ist der Volkswagen mit einem 150 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner verfügbar. 250 km/h sind maximal drin. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 12,1 Sekunden. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 350 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 5000 Touren an. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 8,2 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Volkswagen Golf Cabrio bringt 1,78 Tonnen auf die Waage. Im Kofferraum bleibt Raum für 250 Liter, der sich bis auf knapp 250 Liter erweitern lässt.

Der Volkswagen Golf Cabrio ist mit Frontantrieb zu haben

In Sachen Ausstattung lässt der Volkswagen Golf Cabrio keine Wünsche offen. So sind Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), Tagfahrlicht LED zusammen mit Bi-Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Durch die präzise Sechs-Gang-Automatik hängt der Volkswagen gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 350 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. ABS, ESP und Seitenairbag sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

