Volkswagen up! - 60 PS aus der Steckdose

Tauglichkeit im Arbeitsalltag wird beim Volkswagen up! groß geschrieben, denn ausgestattet mit einem Lasten-Fahrwerk und robustem Blechkleid ist er fast allen Herausforderungen auf Einsätzen auf unseren Straßen gewachsen. Mit dem kräftigen Benzin-Motor inklusive 82 PS kann man nicht nur auf kurzen Stadtrouten, sondern ebenso auf der Autobahn problemlos und schnell Meter machen. Das Fahrzeuggewicht von mindestens 1,64 Tonnen bleibt bei dieser Motorleistung Nebensache. Zehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Das ein Transporter wie der Volkswagen up! nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Volkswagen up! zulegen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Volkswagen up!, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Wieviel Technik bietet der Volkswagen up!?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der up! startet mit einem Erdgas-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Volkswagen up! beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 60 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 60 PS zur Verfügung. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 16,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 164 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 130 km/h Spitze. Der Motor leistet 90 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 210 Newtonmeter Drehmoment an. Der Volkswagen up! fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere fossile Kraftstoffarten sind für den Transporter nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 4,5 Litern auf 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Volkswagen jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen up! wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Offeriert der Volkswagen up! viele Extras?

Ab Werk besitzen die up!-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Für das Gepäck gibt es 251 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 990 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,64 Tonnen hat das Modell up! aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der DSG-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Der Volkswagen up! wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Volkswagen up!?

Umso größer trumpft der Wolfsburger dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Volkswagen up! mit ein.

Möchten Sie günstig Volkswagen up! fahren?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Volkswagen up! kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den up! finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Volkswagen up!. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Volkswagen up! günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Volkswagen up! für nur 14.148 €

Wer sich für den Volkswagen up! entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 14.148 € spart man 600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 14.748 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Volkswagen up!: Günstige Alternativen mit 700 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Volkswagen up! auch für 11.589 € anbieten, statt bisher für 12.289 €. Der Preisnachlass von 700 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim up! kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volkswagen up! zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Volkswagen up! bis zu 500 € sparen

Dieser Volkswagen up! ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 11.489 €. Man spart beachtliche 500 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Volkswagen up!

Der Volkswagen up! wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den up! zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.