Skoda Octavia Combi RS

Auch in Zeiten von SUV-Boom und günstigen Van-Angeboten ist der Kombi nicht wegzudenken. Skoda weiß eben, warum sie den Skoda Octavia Combi RS nach wir vor ihren Kunden anbieten, den wir zu günstigen Konditionen als Neuwagen, Jahreswagen oder Gebrauchtwagen anbieten können und darüber hinaus bei uns als Barkauf, Finanzierung oder Leasing erworben werden kann. Dreiundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Skoda auch besonders schön sein. Der Octavia Combi erfüllt selbst kritische, ästhetische Ansprüche mühelos und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Wieviel Leistung hat der Skoda Octavia Combi RS?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 90 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 180 PS in der Topmotorisierung. Die 13 Sekunden, die der Skoda dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Octavia nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 235 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 182 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 145 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1750 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 310 Newtonmeter haben. Der Skoda Octavia fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für den Kombi nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 9,4 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Offeriert der Skoda Octavia Combi RS viele Extras?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle und Multifunktionslenkrad serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Skoda Octavia ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Die Platzverhältnisse im Octavia sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,51 Meter langen Kombi als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Volkswagen-Tochter durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Skoda vor allem als Kombi aus. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer DSG-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Octavia Combi RS aus. Aber wer will, kauft sich einen Skoda Octavia Combi RS mit 4x4-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Skoda Octavia Combi RS aus?

Umso größer trumpft die Volkswagen-Tochter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Skoda Octavia Combi RS mit ein.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Skoda Octavia Combi RS?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Skoda Octavia kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Octavia finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Skoda Octavia Combi RS. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Skoda Octavia Combi RS sichern

Der Skoda Octavia Combi RS für nur 23.389 €

Wer sich für den Skoda Octavia Combi RS entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.389 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.289 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Skoda Octavia Combi RS für 30.889 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Skoda Octavia Combi RS können wir für 30.889 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 1.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 31.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Skoda-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Skoda Octavia Combi RS bis zu 5.722 € sparen

Dieser Skoda Octavia Combi RS ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 44.358 €. Man spart beachtliche 5.722 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 11 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 419 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 8.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der Skoda Octavia Combi RS nicht zu haben

Der Skoda Octavia Combi RS wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.