Skoda Octavia Limousine RS: Allrad-Kombi mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Skoda Octavia Limousine RS das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Octavia ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Skoda durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 1998 ist er nun schon auf dem Markt. Für das agile Vorankommen war der Skoda Octavia Limousine RS immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Skoda Octavia Combi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Macht der Skoda Octavia Limousine RS mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Satte Pluspunkte sammelt der Skoda Octavia beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 90 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 180 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 131 PS. Die 13 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Octavia nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 235 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 145 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 310 Newtonmeter Drehmoment an. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 9,4 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wie komfortabel ist man im Skoda Octavia Limousine RS unterwegs?

Die Verarbeitung des Skoda Octavia Limousine RS bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Skoda zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,51 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Tscheche durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Motorleistung wird von einer DSG-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird der Skoda Octavia mit Frontantrieb angeboten. Ratsam ist es, den Skoda Octavia Limousine RS mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Nimmt man im Skoda Octavia Limousine RS sicher am Straßenverkehr teil?

Umso größer trumpft der Tscheche dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Skoda Octavia Limousine RS mit ein.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Skoda Octavia Limousine RS?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Skoda Octavia Limousine RS interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Skoda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Skoda Octavia Limousine RS günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Skoda Octavia Limousine RS für nur 51.858 €

Wer sich für den Skoda Octavia Limousine RS entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 51.858 € spart man 7.961 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 59.819 € liegt. Das ist ein Rabatt von 13 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Octavia können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 10.300 €, einer Rate von 482 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Skoda Octavia: 45.958 €

Unser zweites Angebot des Skoda Octavia Limousine RS können wir für 45.958 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 5.353 € zum Marktpreis von 51.311 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 10 %. Ein Leasing für den Skoda ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den Octavia mit 440 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Skoda Octavia Limousine RS: Angebot Nr. 3 für 48.358 €

Dieser Skoda Octavia Limousine RS ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 48.358 €. Man spart beachtliche 5.555 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 464 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 9.600 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Skoda Octavia Limousine RS

Der Skoda Octavia Limousine RS wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.