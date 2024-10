Skoda Octavia Limousine g-tec: Allrad-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Skoda Octavia Limousine g-tec viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 1998 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Derzeit sieht man der Octavia Limousine g-tec oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Skoda Octavia Limousine g-tec auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Volkswagen-Tochter andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Auf 4,51 Meter streckt sich die Limousine und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Volkswagen-Tochter extrem betont.

Was sind die technischen Daten des Skoda Octavia Limousine g-tec?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Octavia startet mit einem Erdgas-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der Skoda Octavia beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 90 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen 180 PS zur Verfügung. Er sprintet in 13 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 235 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht die Volkswagen-Tochter aber immerhin schon 182 km/h. Hinzu kommen mindestens 145 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 310 Newtonmeter haben. Der Skoda Octavia Limousine g-tec fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 3,5 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Austoß zwischen 135 g und 226 g pro 100 Kilometer.

Liefert der Skoda Octavia Limousine g-tec genügend Funktionalität im Alltag?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Bluetooth-Schnittstelle, Sprachsteuerung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, USB-Anschluss und Zentralverriegelung. Die Platzverhältnisse im Octavia sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,51 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,73 Tonnen schweren Volkswagen-Tochter durchaus flott. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Skoda vor allem als Limousine aus. Die Motorleistung wird von einer DSG-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Der Skoda Octavia wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Aber wer will, kauft sich einen Skoda Octavia Limousine g-tec mit 4x4-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Skoda Octavia Limousine g-tec?

Umso größer trumpft die Volkswagen-Tochter dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 4 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Skoda Octavia Limousine g-tec mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Skoda Octavia Limousine g-tec gelangen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Skoda Octavia Limousine g-tec interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Skoda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstiger ist der Skoda Octavia Limousine g-tec nicht zu haben

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Octavia kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Octavia zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der Octavia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der Skoda Octavia Limousine g-tec wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.