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771 Skoda Scala Neuwagen

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So funktioniert der autokauf mit auto.de

auto.de ist der neue, schnelle & einfache Weg sein Traumauto im Internet zu finden und zu kaufen. Unsere fachmännisch geprüften Fahrzeuge sind in einem Top Zustand und frei von technischen Mängeln. Auf unserer Seite finden Sie Top Angebote bis zu 40% reduziert. Zusätzlich bietet Ihnen auto.de günstige Möglichkeiten zur Finanzierung Ihres Traumwagens sowie faire Leasing-Konditionen. Finden Sie gemeinsam mit einem persönlichen Kundenberater Ihr neues Auto. Bei Bedarf übernehmen wir die Zulassung und liefern Ihr neues Auto inklusive Wunschkennzeichen bis zu Ihnen nach Hause - deutschlandweit. Sie können sofort einsteigen und dank 12 Monaten Garantie und 14 Tagen Rückgaberecht sorgenfrei losfahren. Unsere sofort verfügbaren Fahrzeuge warten auf Sie. Holen Sie jetzt kostenlose Angebote ein!

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Unsere top-angebote für sie

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-6.782
-21%
1 | 30
8
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
282 
196 3
Leasing
377 
212 1,3
Kaufen
32.040 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-6.926
-22%
1 | 30
6
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
284 
196 3
Leasing
379 
211 1,3
Kaufen
32.184 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

SELECTION EL. HECKKL. SHZ KAMERA ACC... 

-7.038
-22%
1 | 30
5
10 km
Automatik
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
285 
196 3
Leasing
381 
210 1,3
Kaufen
32.296 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-6.664
-22%
1 | 16
4
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
265 
181 3
Leasing
352 
191 1,3
Kaufen
29.922 223.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.010
-21%
1 | 16
3
10 km
Manuell
Benzin
5,4l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
248 
171 3
Leasing
328 
182 1,3
Kaufen
27.968 221.958 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.632
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
269 
184 3
Leasing
354 
193 1,3
Kaufen
30.190 223.558 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre SHZ SMARTLINK KA... 

-6.109
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,6l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
248 
170 3
Leasing
325 
177 1,3
Kaufen
27.767 221.658 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaanlage, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-6.217
-22%
1 | 16
2
10 km
Manuell
Benzin
5,5l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
249 
170 3
Leasing
327 
176 1,3
Kaufen
27.875 221.658 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre SHZ SMARTLINK KA... 

-5.769
-22%
1 | 16
2
10 km
Manuell
Benzin
5,3l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
230 
157 3
Leasing
301 
161 1,3
Kaufen
25.827 220.058 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaanlage, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-7.079
-22%
1 | 16
3
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
287 
198 3
Leasing
383 
212 1,3
Kaufen
32.437 225.358 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre PREMIUM KAMERA E... 

-6.676
-22%
1 | 16
4
10 km
Manuell
Benzin
5,8l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
269 
184 3
Leasing
355 
193 1,3
Kaufen
30.234 223.558 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Monte Carlo MATRIX PANO KAMERA KESSY 17... 

-6.725
-22%
1 | 16
2
10 km
Manuell
Benzin
5,4l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
270 
184 3
Leasing
356 
193 1,3
Kaufen
30.283 223.558 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Panoramaschiebedach, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.979
-22%
1 | 16
2
10 km
Automatik
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
285 
196 3
Leasing
380 
211 1,3
Kaufen
32.237 225.258 1
Benzin, Limousine, Automatik, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Sondermodell 130 Jahre SHZ SMARTLINK KA... 

-5.445
-22%
1 | 16
2
10 km
Manuell
Benzin
5,3l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
222 
153 3
Leasing
289 
157 1,3
Kaufen
24.803 219.358 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimaanlage, Front- und Seiten-Airbags

Skoda Scala

Top Selection KLIMA SHZ SMARTLINK PDC L... 

-6.676
-22%
1 | 16
3
10 km
Manuell
Benzin
5,7l/100km, 499g CO2/km (WLTP, komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
269 
184 3
Leasing
355 
193 1,3
Kaufen
30.234 223.558 1
Benzin, Limousine, Manuell, Neu, Frontantrieb, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Verkehrszeichen-Erkennung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front- und Seiten-Airbags

Alternativen zum Skoda Scala

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition //LED/PDC/Sitzheizung 

neu
1 | 13
5
57.562 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
140 3
Leasing
189 1,3
Kaufen
17.748 
Benzin, Limousine, Manuell, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Notruf-Assistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition // LED/PDC/SHZ/Alu 

neu
1 | 13
16
41.326 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
148 
144 3
Leasing
---
Kaufen
18.748 218.448 
Benzin, Limousine, Manuell, Gebraucht, Frontantrieb, Navigationssystem, Sitzheizung, LED / Laser / Xenon, Tempomat, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Parkassistent, Lichtsensor, Start/Stopp-Automatik, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, ESP, ABS, Klimatisierung, Front-, Seiten- und weitere Airbags

Skoda Scala

1.0 TSI Ambition //LED/PDC/Sitzheizung 

neu
-800
-5%
1 | 13
29
50.663 km
Manuell
Benzin
4,7l/100km
106g CO2/km (komb)*
GUTER PREIS
monatlich z.B.
Finanzierung
144 
133 3
Leasing