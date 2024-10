BMW M6 Cabrio: Reiner Spaßmacher

Im BMW M6 Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im BMW erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 507 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der BMW M6 überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2004 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Das zweitürige BMW M6 Cabrio begeistert sowohl mit offenem als auch geschlossenem Verdeck mit viel Komfort durch die gut gepolsterten Sitze. Die Formsprache des BMW folgt gekonnt dem Design anderer Modelle der Marke und verleiht der Karosse eine sportlich-elegante Erscheinung. Das Cabrio kann Fahrmanöver, schnell oder gediegen, gleichermaßen gut umsetzen. Folglich fördert das BMW M6 Cabrio Fahrspaß auf kurzen oder langen sowie kurvenreichen oder geradlinigen Strecken und hält für jeden Fahrertyp die passenden Fahreigenschaften bereit - fast verwindungsfrei.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei dem BMW M6 Cabrio zustande?

Der 5,0-Liter-10zylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 507 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den M6 in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 520 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 6100 U/min An Bord ist ein Benziner.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW M6 Cabrio?

Ab Werk besitzen die M6-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 300 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,87 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 350 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem BMW M6 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Siebengang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW M6 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die M6-Enthusiasten schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Nimmt man im BMW M6 Cabrio sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW M6 Cabrio als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für das BMW M6 Cabrio?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW M6 Cabrio interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Schnell Rabatte für die BMW M6 Cabrio sichern!

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim M6 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW M6 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Das BMW M6 Cabrio wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den M6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.