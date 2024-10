Der BMW 430 Gran Coupé - Topleistung und einzigartiges Design

Mit dem 4er landete BMW 2014 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der BMW 430 Gran Coupé kann als Limousine geordert werden. Insgesamt fährt der BMW 430 Gran Coupé sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

Der Motor wird angetrieben von 258 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Momentan gibt es den BMW 430 Gran Coupé mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Weniger als 5,9 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 560 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1500 Touren an. Bei 6,1 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der 430 Gran Coupé wiegt 1,83 Tonnen. Im Kofferraum bleibt Raum für 480 Liter, der sich bis auf knapp 1300 Liter erweitern lässt.

BMW 430 Gran Coupé: 258 PS in der Topmotorisierung

Unsere Kaufempfehlung ist der BMW 430 Gran Coupé mit all seinen Extras. Eine Klimaanlage und ein CD-Radio ist mit an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. BMW hat mit der Sechs-Zylinder-Version von Hause aus die Acht-Gang-Automatik mitgegeben. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die Limousine wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 430 Gran Coupé alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Der Fahrer des BMW 430 Gran Coupé erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS.

