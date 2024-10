BMW 420 Gran Coupé Limousine: Allrad-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 420 Gran Coupé als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 190 PS schwebt die 1,83 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor sieben Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,64 Metern ist der 420 Gran Coupé ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW 420 Gran Coupé Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das BMW-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Was sind die technischen Daten der BMW 420 Gran Coupé Limousine?

Ein Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Das Modell bietet bis zu 190 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der BMW 420 Gran Coupé immerhin schon mit 184 PS an den Start. Die 8,1 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 420 Gran Coupé nur 7,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 240 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 229 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 270 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 6,9 Litern an.

Wie bequem reist man im BMW 420 Gran Coupé Limousine?

Ab Werk besitzen die 420 Gran Coupé-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse im 420 Gran Coupé sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.300 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,64 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,83 Tonnen hat das Modell 420 Gran Coupé aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. BMW schwört beim 420 Gran Coupé auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den 420 Gran Coupé verfügbar. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW 420 Gran Coupé Limousine?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW 420 Gran Coupé Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW 420 Gran Coupé Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW 420 Gran Coupé Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim BMW 420 Gran Coupé Limousine?

Auf auto.de die Premium-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW 420 Gran Coupé Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung entscheiden. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die BMW 420 Gran Coupé Limousine sichern

Die BMW 420 Gran Coupé Limousine für nur 28.649 €

Wer sich für die BMW 420 Gran Coupé Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 28.649 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.749 € liegt. Das ist ein Rabatt von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW 420 Gran Coupé Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Einfür den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der positive Eindruck der BMW 420 Gran Coupé Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.