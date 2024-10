BMW 340 GT: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 340 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 326 PS schwebt die 1,81 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor sechs Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Münchner fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie dem BMW 340 GT kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der BMW 340 GT sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die LED-Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der BMW hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will BMW zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Wieviel Technik bietet der BMW 340 GT?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 340 mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 326 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Er sprintet in 5,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor hat 450 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1380 U/min Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 6.5 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 7,7 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise.

Wie bequem reist man im BMW 340 GT?

Ab Werk besitzen die 340-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Für das Gepäck gibt es 480 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,81 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 340 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Optional zum Heckantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 3er GT aus?

Umso größer trumpft der Münchner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Darüber hinaus sollen 6 Airbags dabei helfen, die künftig strengeren Vorgaben beim Euro-NCAP-Crashtest eine gute Wertung erfolgreich einzuhalten. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den BMW 3er GT mit ein.

Wie kann man sich ein günstiges BMW 3er GT Angebot sichern?

Auf auto.de den BMW 340 GT als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW 340 GT zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den BMW 340 GT: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW 340 GT für nur 31.549 €

Unser erstes Angebot des BMW 340 GT hat einen Kaufpreis von 31.549 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 31.849 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der 340 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

BMW 3er GT: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.