BMW 3er Touring: Schicke Schale mit modernstem Technik-Kern

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem BMW 340 Touring das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der 340 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der BMW durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2015 ist er nun schon auf dem Markt. Bei BMW sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der BMW 340 Touring ist durch und durch ein BMW, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 480 Litern Fassungsvermögen bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Macht der BMW 340 Touring mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 340 beim Fahren. Schon mit dem 326 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 340 in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor leistet 450 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1380 U/min Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 6,5 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,7 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Offeriert der BMW 340 Touring viele Extras?

Die Verarbeitung des BMW 340 Touring bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der BMW hat ein Ladevolumen von 480 Litern. Das Gewicht von 1,81 Tonnen geht für einen Kombi wie dem BMW 340 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 340 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Acht-Stufen-Steptronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. BMW schwört beim 340 auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den 340 verfügbar. Ratsam ist es, den BMW 340 Touring mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was gibt es beim BMW 3er Touring in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 3er Touring sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man den BMW 3er Touring günstig kaufen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 340 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 340 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 3er Touring. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt BMW 340 Touring Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der BMW 340 Touring für nur 40.148 €

Wer sich für den BMW 340 Touring entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 40.148 € spart man 9.507 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 49.655 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 19 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 340 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 8.000 €, einer Rate von 358 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Kombi günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des BMW 340 Touring für 28.189 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW 340 auch für 28.189 € anbieten, statt bisher für 31.389 €. Der Rabatt von 3.200 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 340 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 340 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW 3er Touring: Bei uns für lediglich 29.189 € besonders günstig

Dieser BMW 340 Touring ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.189 €. Man spart beachtliche 1.200 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist der BMW 340 Touring nicht zu haben

Der BMW 340 Touring wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 340 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.