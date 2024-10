BMW 745e Limousine: Luxus-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die BMW 745e Limousine viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor einem Jahr. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die BMW 745e Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Hybrid-Antrieb und die gute Ausstattung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die teilelektrische BMW 745e Limousine mit Leistung beeindrucken?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Immerhin bis zu 286 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 745e in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Der Motor bietet 600 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1600 U/min Diese Baureihe wird vom Hersteller als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für die neue BMW 745e Limousine gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 1,8 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie bequem reist man im BMW 745e Limousine?

Fahrtechnisch kann der Bayer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der BMW 745e Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Für das Gepäck gibt es 500 Liter Platz. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell 745e aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Acht-Stufen-Automatik. Eine Handschaltung ist für den BMW nicht erhältlich. Die 745e-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit Allrad erhältlich.

Nimmt man im BMW 7er Plug-in-Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 7er Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den BMW 7er Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Vergleichsangebote für die BMW 745e Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW 745e Limousine für nur 120.549 €

Unser erstes Angebot der BMW 745e Limousine hat einen Kaufpreis von 120.549 €. Sie sparen 30.252 € bei einem Listenpreis von 150.801 €. Das sind satte 20 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die BMW 745e Limousine mit 1.208 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 24.100 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den BMW 745e: 110.849 €

Unser zweites Kaufangebot der BMW 745e Limousine können wir für 110.849 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 19.307 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 130.156 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 15 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die 745e Limousine für 1.173 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 22.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim BMW 7er Plug-in-Hybrid bis zu 2.100 € sparen

Derzeit bieten wir den BMW 745e auch für 103.949 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 106.049 € liegt. Bei 2 % Ersparnis kann man den schicken Münchner zu außerordentlich attraktiven Konditionen erstehen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der 745e entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.239 € vor und eine Anzahlung von 20.700 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 7er Plug-in-Hybrid zu

Die BMW 745e Limousine wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 745e zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.