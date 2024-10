BMW 116 Limousine: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 116 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 122 PS schwebt die 1,93 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Siebzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit der BMW 116 Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der 116 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Welche Leistungsdaten liefert die BMW 116 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 116 mit einem 1,6-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 116 PS beziehungsweise bis zu 122 PS. Er sprintet in 10,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 204 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 200 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 150 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 260 Newtonmeter haben. Der BMW 116 fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 5,8 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 7,7 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Wie komfortabel ist man im BMW 116 Limousine unterwegs?

Die BMW 116 Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,23 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 330 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.150 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,93 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 116 vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den BMW vor allem als Limousine aus. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die BMW 116 Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der BMW 116 Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 116 Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man ein günstiges BMW 116 Limousine Angebot anfragen?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 116 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 116 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 116 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: BMW 116 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die BMW 116 Limousine für nur 19.889 €

Wer sich für die BMW 116 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 19.889 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 20.589 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW 116 Limousine: Günstige Alternativen mit 400 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW 116 auch für 21.249 € anbieten, statt bisher für 21.649 €. Der Preisnachlass von 400 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 116 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 116 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW 116 Limousine: Bei uns für lediglich 27.549 € besonders günstig

Diese BMW 116 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 27.549 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: BMW 116 Limousine

Die BMW 116 Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 116 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.