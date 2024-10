Der BMW 425 macht die Kaufentscheidung leicht

BMW bringt 2013 die neue Generation seines beliebten 425 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Auf auto.de finden Sie den BMW 425 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des BMW streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der BMW 425 Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Der BMW 425: Balance aus Souveränität und Bissigkeit. Ein solch glückliches Händchen hätte man den BMW-Designern schon bei anderer Gelegenheit gewünscht: Eine augenschmeichelnde Sinfonie aus hochwertigen Materialien ist das Coupé 425 geworden, ein Coupé in feiner Balance zwischen traditionellen Stilelementen und zukunftsweisender Formensprache.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 224 PS. Mit dem 2,0-Liter-Benziner zeigt sich der 425 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 247 km/h. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 7,3 Sekunden ist der BMW 425 auf Tempo 100. Nicht nur durch die 450 Newtonmeter Drehmoment steht der 4er gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 5,2 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der 425 wiegt 1,83 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 220 Liter fassenden Gepäckabteil.

Die vielen Vorteile des BMW 425

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Den 425 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Die Acht-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

Noch auf der Suche nach Ihrem BMW 425 Traumwagen?

Holen Sie sich jetzt ein unverbindliches Angebot für den BMW 425 bei auto.de. Bei uns finden Sie die besten Angebote für Neu- und Gebrauchtwagen. Jetzt zugreifen!